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MyEducator

MyEducator

myeducator.com

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для MyEducator в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

ИНТЕРАКТИВНЫЕ УМНЫЕ УЧЕБНИКИ ПОСМОТРЕТЬ ПОЛНЫЙ КАТАЛОГ Улучшите вовлеченность и результаты обучения Интеллектуальные учебники MyEducator — это проверенные решения для повышения вовлеченности и успеха учащихся за счет использования мультимедийного контента, интерактивных оценок, кейсов и учебных мероприятий. Каждый ресурс включает в себя надежные Читать далее…

Веб-сайт: myeducator.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MyEducator, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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