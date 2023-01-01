Kinderpedia упрощает взаимодействие в классе, предлагает полную картину школьной деятельности и финансов, способствует самостоятельности учащихся и повышает вовлеченность родителей.

Веб-сайт: kinderpedia.co

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