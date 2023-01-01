Guided Readers

Наша дифференцированная программа чтения под руководством преподавателя K-3 повышает вовлеченность и эффективность учащихся и быстро адаптируется к различным условиям обучения (как лично, так и онлайн).

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