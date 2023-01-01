WebCatalog
Guided Readers

Guided Readers

my.guidedreaders.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Guided Readers в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Наша дифференцированная программа чтения под руководством преподавателя K-3 повышает вовлеченность и эффективность учащихся и быстро адаптируется к различным условиям обучения (как лично, так и онлайн).

Веб-сайт: guidedreaders.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Guided Readers, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Raz-Kids

Raz-Kids

raz-kids.com

PLT4M

PLT4M

app.plt4m.com

Aktiv Learning

Aktiv Learning

aktiv.com

Kinderpedia

Kinderpedia

auth.kinderpedia.co

iClicker

iClicker

iclicker.com

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

Starfall

Starfall

starfall.com

5-Star Students

5-Star Students

app.5starstudents.com

Typing Agent

Typing Agent

app.typingagent.com

Literal

Literal

literalapp.com

itslearning

itslearning

itslearning.com

ReadTheory

ReadTheory

readtheory.org

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности