GrammarFlip — это интерактивная онлайн-программа по грамматике и письму, предназначенная для индивидуализации обучения учащихся и экономии времени учителей английского языка.

Веб-сайт: grammarflip.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением GrammarFlip, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.