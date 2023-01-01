Trinka — это онлайн-инструмент искусственного интеллекта для проверки грамматики и языковой коррекции для академических и технических писаний.

Веб-сайт: trinka.ai

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