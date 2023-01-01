Написание платформы для науки. Красивый инструмент для письма, предназначенный для технического письма, подключенный к Jupyter.

Веб-сайт: curvenote.com

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