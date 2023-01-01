Лучший инструмент технической проверки на базе искусственного интеллекта. Короткий и быстрый инструмент технического предварительного отбора, который позволяет эффективно проверять множество кандидатов.

Веб-сайт: micro1.ai

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