WebCatalog
Interviewer.AI

Interviewer.AI

dashboard.interviewer.ai

Использовать веб-приложение

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Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Interviewer.AI в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Наша платформа ATS Lite автоматизирует 80 % процесса предварительного отбора с помощью односторонних видеоинтервью на базе искусственного интеллекта. Отбирайте кандидатов более эффективно. Получите скидку 50 % в этом месяце по промокоду INTERVIEW50. Позвольте нам определить ваших лучших кандидатов, чтобы вы могли более эффективно нанимать отличных сотрудников. Подпишитесь на бесплатную пробную версию (кредитная карта не требуется), чтобы увидеть, как мы оцениваем каждого кандидата, и предоставить вам простую в использовании платформу для составления короткого списка, проведения собеседований и найма лучших кандидатов из вашего кадрового резерва.

Веб-сайт: dashboard.interviewer.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Interviewer.AI, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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