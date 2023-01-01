IcePanel — это SaaS-инструмент, позволяющий техническим командам совместно работать над проектированием архитектуры программного обеспечения. Мы используем визуальный подход, связанный с ресурсами реального мира, предназначенный для технических и нетехнических людей.

Веб-сайт: icepanel.io

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