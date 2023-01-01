ruttl — это бесплатный инструмент обратной связи для действующих веб-сайтов, такой же, как InVision, предназначенный для статических веб-сайтов. Вы можете получить отзывы от вашего клиента и информацию от вашей команды на действующем веб-сайте или по временной ссылке. Он дает вам возможность редактировать действующие веб-сайты, делиться веб-проектами с товарищами по команде, отмечать их в контекстных комментариях и получать контекстную обратную связь по ним.

Веб-сайт: ruttl.com

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