WebCatalog
Ruttl

Ruttl

app.ruttl.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Ruttl в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

ruttl — это бесплатный инструмент обратной связи для действующих веб-сайтов, такой же, как InVision, предназначенный для статических веб-сайтов. Вы можете получить отзывы от вашего клиента и информацию от вашей команды на действующем веб-сайте или по временной ссылке. Он дает вам возможность редактировать действующие веб-сайты, делиться веб-проектами с товарищами по команде, отмечать их в контекстных комментариях и получать контекстную обратную связь по ним.

Веб-сайт: ruttl.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Ruttl, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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