Собирайте значимые отзывы о веб-сайте. Ybug позволяет пользователям веб-сайта отправлять визуальную обратную связь с аннотированными скриншотами и автоматически прикрепляет контекстную информацию о пользовательской среде.

Веб-сайт: ybug.io

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