Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Hubble — это унифицированное программное обеспечение для исследования пользователей, предназначенное для продуктовых групп и позволяющее постоянно собирать отзывы от пользователей. Hubble предлагает набор инструментов, включая контекстные опросы внутри продукта, тесты удобства использования, тесты прототипов и сегментацию пользователей для сбора информации о клиентах на всех этапах разработки продукта.

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Веб-сайт: hubble.team

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