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Hubble

Hubble

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Веб-сайт: hubble.team

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Hubble — это унифицированное программное обеспечение для исследования пользователей, предназначенное для продуктовых групп и позволяющее постоянно собирать отзывы от пользователей. Hubble предлагает набор инструментов, включая контекстные опросы внутри продукта, тесты удобства использования, тесты прототипов и сегментацию пользователей для сбора информации о клиентах на всех этапах разработки продукта.

Категории:

Software Development
Программное обеспечение для исследования пользователей

Веб-сайт: hubble.team

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Hubble, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

UserTesting

UserTesting

usertesting.com

Dovetail

Dovetail

dovetail.com

Qualtrics

Qualtrics

qualtrics.com

Hotjar

Hotjar

hotjar.com

Userfeel

Userfeel

userfeel.com

Marker.io

Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

Prolific

Prolific

prolific.co

HoneyStack

HoneyStack

hockeystack.com

User Interviews

User Interviews

userinterviews.com

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GetCurious

GetCurious

getcurious.io

Indeemo

Indeemo

indeemo.com

Qualaroo

Qualaroo

qualaroo.com

Usersnap

Usersnap

usersnap.com

Feedback Company

Feedback Company

feedbackcompany.com

Essense

Essense

essense.io

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