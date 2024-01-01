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Blitzllama

Blitzllama

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Веб-сайт: blitzllama.com

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Blitzllama — это платформа для анализа пользователей, которая помогает продуктовым командам создавать более качественные продукты. Blitzllama предлагает три продукта: * Опросы в продукте позволяют вам ориентироваться на конкретных пользователей и собирать их информацию в режиме реального времени прямо в вашем продукте. Опросы внутри продукта — отличный способ непрерывно оптимизировать путь пользователя, проверять идеи продукта на основе отзывов пользователей и выявлять причины оттока клиентов. * AI-анализ не только классифицирует ответы по темам и настроениям, но также выполняет перекрестный и корреляционный анализ, чтобы получить ценную информацию в ходе опроса. Все данные отзывов сохраняются в одном хранилище, что отлично подходит для поиска и анализа исторических отзывов. * Концептуальные тесты позволяют задавать вопросы по мере того, как пользователи взаимодействуют с новыми прототипами или макетами, чтобы собрать важную информацию, предшествующую открытию.

Категории:

Productivity
Программное обеспечение для исследования пользователей

Веб-сайт: blitzllama.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Blitzllama, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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Hotjar

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Userfeel

userfeel.com

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Marker.io

marker.io

dscout

dscout

dscout.com

Maze

Maze

maze.co

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prolific.co

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Userback

userback.io

RhetorAI

RhetorAI

rhetorai.com

UserVoice

UserVoice

uservoice.com

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