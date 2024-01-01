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Blitzllama — это платформа для анализа пользователей, которая помогает продуктовым командам создавать более качественные продукты. Blitzllama предлагает три продукта:
* Опросы в продукте позволяют вам ориентироваться на конкретных пользователей и собирать их информацию в режиме реального времени прямо в вашем продукте. Опросы внутри продукта — отличный способ непрерывно оптимизировать путь пользователя, проверять идеи продукта на основе отзывов пользователей и выявлять причины оттока клиентов.
* AI-анализ не только классифицирует ответы по темам и настроениям, но также выполняет перекрестный и корреляционный анализ, чтобы получить ценную информацию в ходе опроса. Все данные отзывов сохраняются в одном хранилище, что отлично подходит для поиска и анализа исторических отзывов.
* Концептуальные тесты позволяют задавать вопросы по мере того, как пользователи взаимодействуют с новыми прототипами или макетами, чтобы собрать важную информацию, предшествующую открытию.
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