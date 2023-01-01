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Kraftful

Kraftful

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Веб-сайт: kraftful.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Kraftful предоставляет вам глубокий AI-анализ отзывов пользователей, чтобы узнать, что нужно вашим пользователям и как сделать ваш продукт восхитительным.

Веб-сайт: kraftful.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Kraftful, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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