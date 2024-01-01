Оттава находится на переднем крае разработки программного обеспечения для управления данными, органично сочетая рабочие процессы на базе Excel со сложными возможностями анализа данных. Разработанный для нетехнических пользователей, Ottava упрощает ввод данных, создание диаграмм и анализ, обеспечивая удобство использования. В отличие от традиционных инструментов, требующих тщательной подготовки данных перед проведением детального анализа, Ottava дает пользователям возможность вводить, исследовать и извлекать информацию непосредственно из сводных или агрегированных данных. Эта уникальная возможность ускоряет аналитический процесс и экономит драгоценное время, позволяя пользователям раскрывать скрытую информацию в своих данных и принимать обоснованные решения.

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