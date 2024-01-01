MLJAR — выдающиеся инструменты для анализа данных mljar-supervised — это платформа машинного обучения, ориентированная на человека. Это делает поиск и настройку алгоритмов безболезненными. Пользователям необходимо загрузить набор данных, выбрать входные и целевые атрибуты, и mljar найдет наиболее подходящий алгоритм машинного обучения. MLJAR автоматизирует процесс конвейеров машинного обучения. MERCURY — это самый простой способ поделиться своим блокнотом Python с людьми, не имеющими технических знаний. Добавив виджеты в свой вычислительный блокнот, вы можете создать интерактивный отчет, информационную панель, веб-приложение... и РАЗВЕРНУТЬ его всего за несколько кликов с помощью MERCURY CLOUD.

Веб-сайт: mljar.com

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