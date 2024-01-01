Компания Cleanlab, разработанная в Массачусетском технологическом институте и проверенная в компаниях из списка Fortune 500, предлагает самое популярное в мире программное обеспечение для обработки данных в области искусственного интеллекта. Большинству ИИ и аналитики мешают проблемы с данными (ошибки при вводе данных, неправильная маркировка, выбросы, двусмысленность, почти дубликаты, дрейф данных, некачественный или небезопасный контент и т. д.); Программное обеспечение Cleanlab помогает автоматически исправлять их в любом наборе изображений, текста или таблиц. Эта платформа без кода также может автоматически маркировать большие наборы данных и обеспечивать надежные прогнозы машинного обучения (с помощью моделей, автоматически обучаемых на автоматически исправленных данных). Что я могу получить от программного обеспечения Cleanlab? 1. Автоматическая проверка ваших источников данных (гарантия качества для вашей группы данных). Данные вашей компании — это ваше конкурентное преимущество, не позволяйте шуму снизить их ценность. 2. Улучшенная версия вашего набора данных. Используйте очищенный набор данных, созданный Cleanlab, вместо исходного набора данных, чтобы получить более надежные средства машинного обучения и аналитики (без каких-либо изменений в существующем коде). 3. Лучшее развертывание машинного обучения (сокращение времени на развертывание и более надежные прогнозы). Позвольте Cleanlab автоматически обрабатывать весь стек машинного обучения за вас! Всего несколькими щелчками мыши можно развернуть более точные модели, чем точно настроенные OpenAI LLM, для текстовых данных и современные модели для табличных данных и данных изображений. Превратите необработанные данные в надежные средства искусственного интеллекта и аналитики без необходимости ручной подготовки данных.

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Веб-сайт: cleanlab.ai

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