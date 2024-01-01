Поскольку все больше предприятий полагаются на модели ИИ для повышения своего воздействия и прибыли, растет потребность в управлении, мониторинге и оптимизации реального поведения этих моделей. Superwise.ai — это компания, которая контролирует и обеспечивает работоспособность моделей искусственного интеллекта в производстве. Superwise.ai, уже используемый организациями высшего уровня, ежедневно отслеживает миллионы прогнозов, чтобы устранить риски, возникающие из-за природы «черного ящика» этих моделей: неправильные решения, нежелательная предвзятость и проблемы с соблюдением требований. Их решение по обеспечению безопасности ИИ выступает в качестве единого источника истины для всех заинтересованных сторон и дает командам по обработке данных и оперативным командам необходимую информацию для масштабирования использования ИИ, становясь более независимыми, гибкими и приобретая уверенность в работе своих моделей. Реализованные варианты использования включают прогнозирование жизненной ценности клиента (CLV), обнаружение мошенничества, оценку потенциальных клиентов, андеррайтинг, кредитный риск и многое другое. Компания Gartner, известная своими инновационными технологиями и подходом, недавно была названа компанией Superwise «Крутым поставщиком 2020 года в области управления ИИ на предприятии».

Веб-сайт: superwise.ai

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