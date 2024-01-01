TruEra

TruEra

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Веб-сайт: truera.com

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TruEra provides AI Quality solutions to help enterprises analyze machine learning, improve model quality and build trust. Powered by enterprise-class Artificial Intelligence (AI) Explainability technology based on six years of research at Carnegie Mellon University, TruEra’s suite of AI Quality solutions help eliminate the black box surrounding widely used AI and ML technologies. This visibility leads to higher quality, explainable models that achieve measurable business results, address unfair bias, and ensure governance and compliance.
Категории:
Business
Платформы МЛОпс

Веб-сайт: truera.com

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Альтернативы

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Databricks

Databricks

databricks.com

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

microsoft.com

Scale AI

Scale AI

scale.com

Labelbox

Labelbox

labelbox.com

neptune.ai

neptune.ai

neptune.ai

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

SuperAnnotate

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HornetSecurity

hornetsecurity.com

Credo.ai

Credo.ai

credo.ai

Treasure Data

Treasure Data

treasuredata.com

Calipsa

Calipsa

calipsa.io

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