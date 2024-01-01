Verta — это стартап из Пало-Альто, создающий программную инфраструктуру, которая помогает корпоративным группам по науке о данных и машинному обучению (ML) быстро разрабатывать и развертывать модели ML. Платформа Verta основана на новаторских исследованиях MIT CSAIL по ModelDB, первой системе управления моделями с открытым исходным кодом, которая в настоящее время используется в компаниях из списка Fortune 500. Технология Verta расширяет возможности ModelDB для поддержки всего жизненного цикла моделирования, включая обучение, развертывание и управление моделью.

Веб-сайт: verta.ai

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