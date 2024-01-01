Comet

Comet

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Веб-сайт: comet.com

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Comet — это мета-платформа машинного обучения, призванная помочь специалистам и командам специалистов по искусственному интеллекту создавать надежные модели машинного обучения для реальных приложений путем оптимизации и объединения жизненного цикла модели машинного обучения. Используя Comet, пользователи могут использовать отслеживание экспериментов машинного обучения для отслеживания, сравнения, объяснения и воспроизведения своих моделей. При поддержке тысяч пользователей и нескольких компаний из списка Fortune 100 Comet предоставляет ценную информацию и данные для создания более качественных и точных моделей искусственного интеллекта, одновременно улучшая производительность, совместную работу и прозрачность между командами.
Категории:
Business
MLOps Platforms

Веб-сайт: comet.com

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