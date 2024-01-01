Deeploy

Deeploy

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Веб-сайт: deeploy.ml

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Deeploy предоставляет организациям со сценариями использования искусственного интеллекта с высоким риском платформу ответственного искусственного интеллекта и создает возможность внедрять объяснимые, подотчетные и управляемые модели машинного обучения, обеспечивая при этом взаимодействие между людьми и искусственным интеллектом. Создание технической основы для ответственного машинного обучения, объединение авторов и потребителей.
Категории:
Software Development
MLOps Platforms

Веб-сайт: deeploy.ml

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