WebCatalog
MosaicML

MosaicML

mosaicml.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для MosaicML в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Чтобы реализовать весь потенциал ИИ, ваши модели машинного обучения должны быть такими же уникальными, как и ваши данные. ‍ Благодаря облаку MosaicML вы можете превратить свои данные в модели, специфичные для конкретной предметной области, которые ускорят ваш бизнес и поддержат новые варианты использования.

Веб-сайт: mosaicml.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением MosaicML, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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