Hopsworks — это платформа машинного обучения для совместной работы с высокопроизводительным хранилищем функций для пакетных данных и данных в реальном времени. Созданный на основе самого современного и модульного хранилища функций в отрасли, который обеспечивает плавную интеграцию с существующими конвейерами и помогает быстрее запускать модели в производство. Что и почему? Хранилище функций — это платформа для управления функциями при создании и развертывании моделей машинного обучения. Магазин функций, такой как Hopsworks, используется для более быстрой итерации и более быстрого развертывания моделей в производстве. Это полезно для более простого масштабирования и перемещения вариантов использования машинного обучения в реальном времени, а также для повышения производительности групп обработки данных и искусственного интеллекта. Интеграция Будучи открытой модульной платформой, Hopsworks интегрируется со всеми основными инструментами экосистемы Data Science и может быть развернут на всех облачных платформах в качестве управляемого решения. Hopsworks — это платформа, ориентированная на Python. Ваш существующий код и конвейер Python можно легко использовать с Hopsworks, а в нашем корпоративном решении вы можете установить свои собственные библиотеки или любую платформу и работать в локальной среде Jupyter.

Веб-сайт: hopsworks.ai

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