Платформа Model Share AI MLOps — это динамичный центр инноваций в области машинного обучения. Это позволяет инженерам по обработке данных и машинному обучению легко управлять проектами ML от начала до конца. Вы можете улучшать модели, отслеживать прогресс с помощью многофункциональных инструментов ML-аналитики и отчетности, а также мгновенно развертывать модели. В Model Share AI мы также создаем самую большую в мире базу данных многоразовых моделей машинного обучения. Пользователи могут создавать портфолио для обработки данных, создавать и обмениваться воспроизводимыми моделями и повторно используемым кодом.

Веб-сайт: modelshare.ai

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