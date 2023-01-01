Лучшее в своем классе решение для объединения датчиков для ADAS/AD, используемое для исследования, формирования и объяснения наборов данных.

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