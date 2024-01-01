Веса и предубеждения: платформа для разработчиков ИИ. Отслеживайте все, что вам нужно для воспроизводимости ваших моделей, с помощью Weights & Biases — от гиперпараметров и кода до весов моделей и версий наборов данных. Weights & Biases помогает вашей команде ML повысить производительность за счет оптимизации, визуализации, совместной работы и стандартизации своих моделей и конвейеров данных — независимо от структуры, среды или рабочего процесса. W&B, используемый инженерами машинного обучения в OpenAI, Lyft, Pfizer, Qualcomm, NVIDIA, Toyota, GitHub и MILA, является частью нового стандарта лучших практик машинного обучения. W&B бесплатен для личного использования и академических проектов, и начать работу с ним легко.

Веб-сайт: wandb.ai

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