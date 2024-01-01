Weights & Biases

Weights & Biases

Еще не установили WebCatalog Desktop? Скачайте WebCatalog Desktop.

Использовать веб-приложение

Веб-сайт: wandb.ai

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Weights & Biases в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веса и предубеждения: платформа для разработчиков ИИ. Отслеживайте все, что вам нужно для воспроизводимости ваших моделей, с помощью Weights & Biases — от гиперпараметров и кода до весов моделей и версий наборов данных. Weights & Biases помогает вашей команде ML повысить производительность за счет оптимизации, визуализации, совместной работы и стандартизации своих моделей и конвейеров данных — независимо от структуры, среды или рабочего процесса. W&B, используемый инженерами машинного обучения в OpenAI, Lyft, Pfizer, Qualcomm, NVIDIA, Toyota, GitHub и MILA, является частью нового стандарта лучших практик машинного обучения. W&B бесплатен для личного использования и академических проектов, и начать работу с ним легко.
Категории:
Software Development
MLOps Platforms

Веб-сайт: wandb.ai

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Weights & Biases, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Google Cloud Platform

Google Cloud Platform

google.com

Databricks

Databricks

databricks.com

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric

microsoft.com

Scale AI

Scale AI

scale.com

Labelbox

Labelbox

labelbox.com

neptune.ai

neptune.ai

neptune.ai

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

SuperAnnotate

SuperAnnotate

superannotate.com

Saturn Cloud

Saturn Cloud

saturncloud.io

V7

V7

v7labs.com

SAP

SAP

sap.com

CoreWeave

CoreWeave

coreweave.com

Вам также может понравиться

DEVisible

DEVisible

devisible.app

Model Share

Model Share

modelshare.ai

Neuton.AI

Neuton.AI

neuton.ai

Aporia

Aporia

aporia.com

Kortical

Kortical

kortical.com

Cleanlab

Cleanlab

cleanlab.ai

evoML

evoML

evoml.ai

Kili Technology

Kili Technology

kili-technology.com

Verta

Verta

verta.ai

Lightly AI

Lightly AI

lightly.ai

Process Street

Process Street

process.st

Mystic AI

Mystic AI

mystic.ai

Обзор

Desktop

Поддержка

Компания

Юридическая информация

WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:

WebCatalog
WebCatalog Desktop
Switchbar
Translatium

© 2024 WebCatalog Pte. Ltd.