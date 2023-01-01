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Tapdesk

Tapdesk

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Веб-сайт: tapdesk.io

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Tapdesk — это CRM-инструмент для поиска потенциальных клиентов, предназначенный для оптимизации процесса продаж в каждой торговой организации, позволяя уделять больше времени и сил заключению сделок. Это инструмент, созданный для специалистов по продажам и организаций с отделом продаж. Tapdesk работает на базе искусственного интеллекта, и наш алгоритм машинного обучения предоставляет вам необходимые данные для повышения вашей производительности и сокращения отходов. У нас есть уникальная возможность поиска, которая позволяет пользователям находить лиц, принимающих решения, и потенциальных клиентов по множеству критериев.

Веб-сайт: tapdesk.io

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