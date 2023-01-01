Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Инструмент поддержки продаж, использующий знания организации. В дополнение к функциям управления, таким как управление клиентами и управление делами, обычно называемым SFA CRM, Senses имеет функцию анализа случаев успеха / неудачи с помощью алгоритма искусственного интеллекта на основе накопленной информации о продажах.

Веб-сайт: product-senses.mazrica.com

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