Решение TallyFox для управления знаниями TallyFox организует контент для быстрого поиска информации. Наш запатентованный алгоритм SmartMatchPro предлагает каждому человеку подходящих экспертов и контент в режиме реального времени на основе его опыта, интересов и действий. Благодаря широким возможностям настройки Tallium хорошо подходит для различных случаев использования, включая управление знаниями и контентом, а также внутреннюю и внешнюю поддержку.

Веб-сайт: tallyfox.com

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