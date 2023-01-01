Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Toutiao или Jinri Toutiao — китайская платформа новостей и информационного контента, основной продукт пекинской компании ByteDance. Анализируя особенности контента, пользователей и взаимодействие пользователей с контентом, алгоритмические модели компании генерируют индивидуальный список каналов контента для каждого пользователя.

Веб-сайт: toutiao.com

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