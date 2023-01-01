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今日头条

今日头条

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Веб-сайт: toutiao.com

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Toutiao или Jinri Toutiao — китайская платформа новостей и информационного контента, основной продукт пекинской компании ByteDance. Анализируя особенности контента, пользователей и взаимодействие пользователей с контентом, алгоритмические модели компании генерируют индивидуальный список каналов контента для каждого пользователя.

Веб-сайт: toutiao.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением 今日头条, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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