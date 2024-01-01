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Dazzlink

Dazzlink

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Веб-сайт: dazzl.ink

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Dazzlink — это решение для управления ссылками, которое позволяет пользователю объединять контент/материалы в одну ссылку. Пользователи могут размещать ссылки на социальные сети, создавать медиа-кит или включать любую важную информацию на собственные страницы. Пользователи также могут добавлять значки социальных сетей, миниатюры, превью видео и т. д., а также хранить несколько страниц для каждой учетной записи, которые можно связать между собой.

Категории:

Productivity
Другое программное обеспечение для социальных сетей

Веб-сайт: dazzl.ink

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Dazzlink, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Pictory

Pictory

pictory.ai

vidIQ

vidIQ

vidiq.com

Minea

Minea

app.minea.com

Ripl

Ripl

ripl.com

Predis

Predis

predis.ai

Bio Link

Bio Link

bio.link

Submagic

Submagic

submagic.co

Smash Balloon

Smash Balloon

smashballoon.com

Blog2Social

Blog2Social

blog2social.com

HeyLink.me

HeyLink.me

heylink.me

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inflact.com

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zubbit.io

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titanpush.com

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