Dazzlink — это решение для управления ссылками, которое позволяет пользователю объединять контент/материалы в одну ссылку. Пользователи могут размещать ссылки на социальные сети, создавать медиа-кит или включать любую важную информацию на собственные страницы. Пользователи также могут добавлять значки социальных сетей, миниатюры, превью видео и т. д., а также хранить несколько страниц для каждой учетной записи, которые можно связать между собой.

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Веб-сайт: dazzl.ink

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