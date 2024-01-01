WebCatalog

y.gy

y.gy

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: app.y.gy

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Create short and unforgettable links that increase conversions Turn long and complicated links into short and memorable links that you can use in emails, social media, and more. * Use y.gy or your own custom domain. We offer the option to use your own custom short link or y.gy short-link. * Customize your link with a custom ending Links can be customized with a custom suffix, such as y.gy/your-ending or your-short-link/your-ending. * Use y.gy API Create links programmatically via y.gy simple API.

Категории:

Business
Сокращатель URL-адресов

Веб-сайт: app.y.gy

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением y.gy, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Bitly

Bitly

bitly.com

Beacons

Beacons

beacons.ai

TinyURL

TinyURL

tinyurl.com

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

OneLinkBio

OneLinkBio

onelinkbio.com

Sniply

Sniply

sniply.io

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

Pixel

Pixel

pxl.to

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

Dub

Dub

dub.co

Onelink.to

Onelink.to

onelink.to

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T.LY

T.LY

t.ly

Tiny.ie

Tiny.ie

tiny.ie

S.id

S.id

home.s.id

zubbit.io

zubbit.io

zubbit.io

cutt.ly

cutt.ly

cutt.ly

Bitly.Pk

Bitly.Pk

bitly.pk

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

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