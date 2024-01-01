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Альтернативы - y.gy

QR Code Scanner

QR Code Scanner

qrcodescan.in

Сканер QR-кода — самое быстрое и удобное веб-приложение.

Bitly

Bitly

bitly.com

Bitly — это сервис сокращения URL-адресов и платформа управления ссылками. Компания Bitly, Inc. была основана в 2008 году. Она является частной и базируется в Нью-Йорке. Bitly сокращает 600 миллионов ссылок в месяц для использования в социальных сетях, SMS и электронной почте. Bitly зарабатывает ден...

QR.io

QR.io

qr.io

Создавайте полностью персонализированные QR-коды с цветом, формой, логотипом и отслеживайте, сколько людей сканируют ваши QR-коды, откуда и в какой день.

Beacons

Beacons

beacons.ai

Маяки — это самый простой способ создать ссылку на био-сайте, которая понравится вашим поклонникам, и это бесплатно!

TinyURL

TinyURL

tinyurl.com

TinyURL.com — это оригинальный инструмент для сокращения URL-адресов, который сокращает ваши громоздкие ссылки до более управляемых и удобных URL-адресов.

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Управление корпоративными ссылками. Обеспечиваем совместную работу, соблюдение требований и креативность для глобальных команд, чтобы улучшить каждое взаимодействие, защитить ваши данные и создать уверенность в каждом щелчке мыши.

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

URL Shortener с личными доменами. Сокращайте, брендируйте и отслеживайте URL-адреса с помощью ведущей в отрасли платформы управления ссылками. Можешь попробовать. API, короткий URL-адрес, пользовательские домены.

OneLinkBio

OneLinkBio

onelinkbio.com

Получите максимум от своих ссылок в Instagram и TikTok. Создавайте короткие ссылки, уникальные страницы OneLinkBio и получайте правильную статистику ваших посетителей.

Sniply

Sniply

sniply.io

Sniply — единственный инструмент для сокращения ссылок, который повышает конверсию. Демонстрируйте свое сообщение где угодно, легко встраивая призывы к действию в каждую страницу, которой вы делитесь. Превратите своих подписчиков в пользователей и клиентов бесплатно.

Flowcode

Flowcode

flowcode.com

Flowcode — производитель QR-кодов №1. Логотип, цвет и дизайн, защищенные конфиденциальностью и данными, — все включено бесплатно. Загрузите высококачественные файлы для печати сегодня.

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

PixelMe — это инструмент для сокращения URL-адресов, который включает пиксели ретаргетинга в каждую ссылку, которой вы делитесь. Создавайте мощные фирменные ссылки и получайте на 34 % больше кликов.

Pixel

Pixel

pxl.to

Pixel помогает компаниям добиться успеха, превращая их ссылки в мощные маркетинговые инструменты.

QR Code AI

QR Code AI

qrcode-ai.com

Онлайн-генератор уникальных и художественных QR-кодов Превратите свои QR-коды в шедевр искусственного интеллекта Преобразуйте маркетинг вашего бренда

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

UTM.io — лучший способ создавать, делиться и синхронизировать свои UTM с вашей командой. Перестаньте использовать беспорядочные электронные таблицы и получите качественные данные о кампании в своей аналитике.

Dub

Dub

dub.co

Альтернатива Bitly с открытым исходным кодом. Dub — это сокращатель ссылок с открытым исходным кодом, встроенной аналитикой и бесплатными пользовательскими доменами.

Barcode.so

Barcode.so

barcode.so

Обычные QRCоды скучны. Красивые QR-коды, сгенерированные искусственным интеллектом, которые заставят вашу аудиторию жаждать их сканировать. Более 25 стилей на выбор или просто используйте свой собственный стиль.

Tiny.ie

Tiny.ie

tiny.ie

Tiny помогает вам создавать, отслеживать и анализировать каждое взаимодействие с вашими фирменными короткими ссылками. Крошечные особенности: * Сокращение ссылок * Фирменный домен * Пользовательская короткая ссылка * Аналитика в реальном времени * Вариант ссылки * Географическая привязка * Пиксель ...

Onelink.to

Onelink.to

onelink.to

Упростите загрузку приложений с помощью onelink.to всех магазинов приложений.

cutt.ly

cutt.ly

cutt.ly

Получите полный контроль над короткими ссылками Полная платформа для сокращения URL-адресов, управление ссылками, аналитика ссылок, глубокие ссылки, генератор QR-кодов и ссылки в биографии. Сокращайте, брендируйте, управляйте, отслеживайте и делитесь своими ссылками без особых усилий.

GoLinks

GoLinks

golinks.io

Интуитивно понятные, безопасные ссылки Go, которыми делятся команды. GoLinks® повышает производительность, помогая командам быстро находить и обмениваться информацией с помощью запоминающихся коротких ссылок, называемых go/links.

Incises

Incises

incises.com

Инструмент «Все в одной ссылке» — Incisions.com. Премиум-инструмент для создания ссылок для добавления призыва к действию на любой странице, биоссылки, мультиустройства/геотаргетинга по одной ссылке и сокращения URL-адресов.

Upslash

Upslash

upslash.io

Помогите командам быстро находить и обмениваться информацией с помощью легко запоминающихся коротких ссылок, называемых ссылками перехода.

QRStuff

QRStuff

qrstuff.com

Бесплатный генератор QR-кодов и онлайн-создатель QR-кодов. Регистрация не требуется. Создавайте неограниченное количество бесплатных QR-кодов с неограниченным сроком действия для URL-адреса веб-сайта в формате PDF, изображения, отслеживания посещаемости, видео на YouTube, местоположения на Картах Go...

QR TIGER

QR TIGER

qrcode-tiger.com

QR TIGER — это самый передовой в мире онлайн-генератор QR-кодов, признанный самым инновационным продуктом на ProductHunt. Ему доверяют более 850 000 брендов в 147 странах. Среди них: Lululemon, Uber, Disney, Sodexo, Pepsico, L'Occitane, Samsung, TikTok, Universal Studios, Hilton Hotels и другие. Ком...

Tapper

Tapper

tapper.ai

Tapper дает современным маркетинговым командам умную ссылку для каждой кампании. Ссылки на бренды, перенаправление, ретаргетинг, глубокие ссылки, аудитории A/B-тестирования и точное измерение эффективности ваших кампаний на разных платформах и каналах.

Autonix

Autonix

autonix.io

QR-коды повсюду, и с Autonix они чрезвычайно ценны. Autonix представляет собой надежное решение для отслеживания QR-кодов, предназначенное для больших и малых организаций, ориентированное на агентства, торговые площадки, розничную торговлю, здравоохранение, правительство и многое другое.

T.LY

T.LY

t.ly

T.LY — это сервис по сокращению кратчайших ссылок в мире, предназначенный для отслеживания, брендирования и обмена короткими URL-адресами.

QRfy

QRfy

qrfy.com

Создавайте свои собственные QR-коды и развивайте свой бизнес или идею. Легко создавайте, управляйте и статистически отслеживайте свои QR-коды.

RetargetKit

RetargetKit

retargetkit.com

Отслеживайте свои клики и коэффициенты конверсии, собирайте потенциальных клиентов, создавая веб-страницы для своей универсальной платформы партнерских продуктов за несколько кликов.

Leaf.page

Leaf.page

leaf.page

Одна страница для вашей профессиональной жизни

Veshort

Veshort

veshort.com

Veshort — это инструмент для сокращения URL-адресов, созданный с использованием мощных маркетинговых инструментов, которые помогут вам эффективно обращаться к своим клиентам. Благодаря нашей универсальной платформе у вас будет все необходимое для начала маркетинговой кампании.

Tapbiolink

Tapbiolink

tapbiolink.com

Tapbiolink — это ссылка в био-мейкере для создания умных страниц с био-ссылками. Создавайте умные биографические страницы для своих ссылок в социальных сетях. Tapbiolink поможет вам создать ссылку на страницах биографии, чтобы объединить все важные ссылки и прочее в одном месте. Tapbiolink поставляе...

QR Code Dynamic

QR Code Dynamic

qrcodedynamic.com

QR Code Dynamic — это простой в использовании и отслеживаемый генератор QR-кодов, который предоставляет расширенные функции настройки. С помощью этого инструмента создать полностью персонализированный QR-код так же просто, как отсканировать код. QR Code Dynamic предлагает возможность обмениваться ин...

ME-QR

ME-QR

me-qr.com

ME-QR — это бесплатный генератор QR-кодов, который позволяет создавать и настраивать QR-коды для различных целей. Вот что выделяет нас: • Бесплатность и возможность настройки: создавайте QR-коды для веб-сайтов, текстовых сообщений, визитных карточек, электронных писем и многого другого. Персонализир...

L2QR

L2QR

l2qr.com

L2QR устраняет разрыв между оффлайн и онлайн-опытом. Сканируя QR-коды, целевая аудитория клиентов может беспрепятственно получить доступ к цифровому контенту, веб-сайтам, профилям в социальных сетях, информации о продуктах, рекламных акциях или любым другим онлайн-ресурсам. Эта интеграция помогает к...

Keyri

Keyri

keyri.com

Keyri — ведущая компания по аутентификации, предоставляющая клиентам простую и безопасную форму MFA без пароля. Наша платформа превращает каждый вход в систему в одноэтапный процесс на основе биометрии, который обеспечивает удобство работы пользователя и одновременно повышает безопасность учетной за...

Digital Link

Digital Link

digital-link.com

Digital Link — это ваша платформа для создания и управления QR-кодами цифровых ссылок GS1 в любом масштабе. Разместите свои товары в Интернете, указав только GTIN, упростите соблюдение правил Smart Pages и повысьте эффективность привлечения покупателей до и после покупки.

Ringpin

Ringpin

ringpin.com

Ringpin — самый простой инструмент для удаленных продаж. Это омниканальный контакт-центр с внешним виджетом, позволяющим быстро включить все каналы связи для вашего сайта или бизнеса.

QR Code KIT

QR Code KIT

qrcodekit.com

QR Code KIT, ранее известный как uQR.me, является старейшим генератором динамических QR-кодов и универсальным решением для всех потребностей QR.

Digiphy

Digiphy

digiphy.it

Digiphy переосмысливает контекстный маркетинг. Подключая бренды напрямую к клиентам, Digiphy создает и предоставляет динамичный цифровой опыт в контекстуально значимые моменты из любого физического продукта и точки контакта с клиентом. Наше гибкое решение самообслуживания повышает качество повествов...

JoyQR

JoyQR

joyqr.com

Наша платформа радикально меняет способы связи со своей аудиторией, предлагая генерацию индивидуального QR-кода и увлекательные страницы с биологическими ссылками. Погрузитесь в мир идей с помощью нашей обширной аналитики, специально разработанной для улучшения ваших маркетинговых стратегий. Испытай...

Blinq.me

Blinq.me

blinq.me

Blinq — это инновационная платформа, которая революционизирует способы общения профессионалов и обмена контактной информацией. Будучи мировым поставщиком цифровых визитных карточек №1, Blinq предлагает экологически чистую альтернативу традиционным бумажным карточкам. С помощью Blinq пользователи мог...

AIQrArt

AIQrArt

aiqrart.co

Откройте для себя преобразующий мир AIQrArt, где искусство органично сочетается с технологиями. Повысьте узнаваемость своего бренда с помощью потрясающих QR-артов, созданных с помощью искусственного интеллекта, чтобы их не только увидели, но и запомнили. AIQrArt позволяет создавать уникальные интера...

GoCodes

GoCodes

gocodes.com

Больше никаких недостающих инструментов! Отслеживайте свое оборудование с помощью нашего простого в использовании решения, которое включает в себя надежные этикетки, облачное программное обеспечение, приложения для сканирования и GPS-слежение. Наше комплексное решение, разработанное специально для о...

QRPlus

QRPlus

qrplus.com.br

С QRPlus у вас нет ограничений. Все созданные здесь QR-коды будут работать вечно, не имеют срока действия и не имеют ограничений на чтение, как другие генераторы в Интернете. Сгенерированные QR-коды являются статическими, поэтому результат считывания всегда будет одинаковым. Будьте уверены! Все созд...

CampaignTrackly

CampaignTrackly

campaigntrackly.com

ПРОБЛЕМА, которую мы решаем Неточная маркетинговая отчетность ежегодно выкапывает дыру в 50 миллиардов долларов в маркетинговых бюджетах США. Campaigntrackly помогает компаниям устранить этот разрыв, упрощая, чем когда-либо, стандартизацию метаданных кампании и ссылок отслеживания, которые позволяют...

MENU TIGER

MENU TIGER

menu.qrcode-tiger.com

MENU TIGER — это программное обеспечение онлайн-меню без кода. Его решение для меню с QR-кодом предназначено для улучшения повседневной деятельности вашего бизнеса. Все, что нужно сделать вашим гостям, — это отсканировать QR-код, разместить заказ и оплатить его с помощью мобильного устройства. Созда...

Scanova

Scanova

scanova.io

Scanova — это ведущий онлайн-инструмент SaaS, который помогает предприятиям создавать, проектировать, управлять и отслеживать QR-коды для рекламных и операционных целей. Маркетологи и компании разных отраслей и размеров компаний используют Scanova для проведения комплексных высокоэффективных кампани...

QRCodeChimp

QRCodeChimp

qrcodechimp.com

Генератор QR-кодов №1 для бизнеса и маркетинга. Создавайте и управляйте QR-кодами с логотипом, расширенной аналитикой, массовой загрузкой, API и формами для веб-сайтов, социальных сетей, приложений, цифровых визитных карточек, форм, URL-адресов, vCard, Facebook, Instagram, YouTube и многого другого....

Uniqode

Uniqode

uniqode.com

Uniqode (ранее Beaconstac) базируется в Нью-Йорке, штат Нью-Йорк, и помогает более чем 25 000 мировых брендов консолидировать свои инициативы по созданию QR-кодов в одну масштабируемую платформу. Это дает им возможность использовать данные QR-кода в более широкой стратегии мобильного маркетинга. Мы ...

Linkly

Linkly

linklyhq.com

Linkly позволяет превратить любую ссылку в ссылку для отслеживания. Linkly упрощает отслеживание и перенаправление ссылок. Создавайте простые, красивые и фирменные с помощью редиректов, ретаргетинга и многого другого. Вы можете добавить пиксели ретаргетинга, отслеживание конверсий, собственные доме...

Urless

Urless

urless.com

Urless — это сервис, который превращает длинную ссылку в более управляемые и удобные URL-адреса, созданный с использованием мощных инструментов, которые помогут вам развивать и защищать свой бренд. Он предлагает генераторы QR-кодов с аналитикой для отслеживания, создания целевых страниц, цифровых ви...

Trotto

Trotto

trot.to

Trotto — это ваши данные, мгновенно и интуитивно. Получайте доступ, ищите и делитесь ресурсами команды так быстро, как только сможете их произнести. Trotto позволяет сотрудникам использовать ссылки Go; сократите любой URL-адрес с помощью запоминающегося ключевого слова (go/HR или go/code). Помните,...

tomly.io

tomly.io

tomly.io

Tomly.io — это аутентичные фирменные короткие ссылки NextGen. Создавайте уникальные, содержательные короткие ссылки, чтобы подчеркнуть индивидуальность вашего бренда, привлечь внимание и повысить рейтинг кликов. Сообщите своим клиентам, что ваша компания поделилась URL-адресом, и сделайте ссылки, ...

Spotlesslink

Spotlesslink

spotlesslink.com

Контролируйте свои ссылки с помощью расширенных функций сокращения, таргетинга и отслеживания. * Полная платформа управления ссылками для брендинга, отслеживания и обмена короткими ссылками. * Познакомьтесь со своей аудиторией с помощью нашей подробной статистики и лучше поймите эффективность ваших...

shotcut.in

shotcut.in

shotcut.in

Shotcut.in — это динамичная и инновационная онлайн-платформа, которая позволяет частным лицам, предприятиям и влиятельным лицам оптимизировать свое присутствие в Интернете. Наши передовые решения включают сокращение ссылок, биографические страницы и генерацию QR-кода — все они предназначены для опти...

RedirHub

RedirHub

redirhub.com

RedirHub — это платформа, упрощающая управление веб-сайтами для частных лиц и предприятий. Наши инновационные инструменты упрощают перенаправление URL-адресов, мониторинг трафика веб-сайта и управление доменными именами. Независимо от того, являетесь ли вы предпринимателем, маркетологом или веб-разр...

Pinggy

Pinggy

pinggy.io

Pinggy предоставляет безопасные туннели к локальному хосту, чтобы можно было легко поделиться своим веб-сайтом или приложением. Создавайте туннели HTTP, TCP или TLS к вашему Mac/ПК, даже если он находится за брандмауэрами и NAT. Нет необходимости настраивать облако или сервер для размещения ваших ве...

LinkerFit

LinkerFit

linkerfit.me

Универсальный инструмент для сокращения ссылок, предлагающий ряд мощных функций. Он позволяет быстро сокращать длинные URL-адреса до кратких ссылок, которыми можно делиться. Кроме того, он предоставляет функции создания QR-кодов, упрощая пользователям доступ к вашему контенту с помощью своих смартфо...

Katana Run

Katana Run

katana.run

Katana.Run — это платформа для сокращения цифровых URL-адресов, предназначенная для упрощения и оптимизации процесса преобразования длинных ссылок в краткие URL-адреса, которыми можно делиться. Его возможности выходят за рамки простого сокращения ссылок, предлагая такие функции, как настройка ссылок...

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