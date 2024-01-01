WebCatalog

ShortSwitch

ShortSwitch

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: shortswitch.com

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для ShortSwitch в WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

A custom URL shortening service that allows you to use your own domain or subdomain. Your users will know they are clicking on trustworthy links because it's your domain. Only your authorized users can create links on your short URL service. Your domain will show up in the tweets rather than someone elses short URL service. Monitor and analyze statistics for your short URLs on our admin interface, and provide new services via our API.

Категории:

Business
Сокращатель URL-адресов

Веб-сайт: shortswitch.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением ShortSwitch, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Bitly

Bitly

bitly.com

Beacons

Beacons

beacons.ai

TinyURL

TinyURL

tinyurl.com

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

OneLinkBio

OneLinkBio

onelinkbio.com

Sniply

Sniply

sniply.io

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

Pixel

Pixel

pxl.to

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

Dub

Dub

dub.co

Onelink.to

Onelink.to

onelink.to

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T2M URL Shortener

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Tiny.ie

tiny.ie

y.gy

y.gy

app.y.gy

RedirHub

RedirHub

redirhub.com

cutt.ly

cutt.ly

cutt.ly

Bitly.Pk

Bitly.Pk

bitly.pk

TinyURL

TinyURL

tinyurl.com

Shorten.REST

Shorten.REST

shorten.rest

Teenyfy

Teenyfy

teenyfy.com

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