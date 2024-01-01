WebCatalog

Jelly URL

Jelly URL

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: jellyurl.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Jelly URL is a next-generation link shortener with the ability to schedule changes to your link destinations. With Jelly URL, you can create custom links, add custom domains, generate QR codes, enable UTM tracking, schedule changes to your links, and more! Jelly URL is an all-in-one tool to create and manage links.

Категории:

Business
Сокращатель URL-адресов

Веб-сайт: jellyurl.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Jelly URL, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Альтернативы

Bitly

Bitly

bitly.com

TinyURL

TinyURL

tinyurl.com

BL.INK

BL.INK

bl.ink

Rebrandly

Rebrandly

rebrandly.com

Sniply

Sniply

sniply.io

PixelMe

PixelMe

pixelme.me

UTM.io

UTM.io

web.utm.io

Dub

Dub

dub.co

cutt.ly

cutt.ly

cutt.ly

GoLinks

GoLinks

golinks.io

Upslash

Upslash

upslash.io

T.LY

T.LY

t.ly

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Foxly

Foxly

foxlyme.com

Bitly.Pk

Bitly.Pk

bitly.pk

cutt.ly

cutt.ly

cutt.ly

Dub

Dub

dub.co

Short.io

Short.io

short.io

GOO-GL.me

GOO-GL.me

goo-gl.me

Kutt

Kutt

kutt.it

ViralQR

ViralQR

viralqr.com

QRfy

QRfy

qrfy.com

lc.cx

lc.cx

lc.cx

BL.INK

BL.INK

bl.ink

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