Jelly URL is a next-generation link shortener with the ability to schedule changes to your link destinations. With Jelly URL, you can create custom links, add custom domains, generate QR codes, enable UTM tracking, schedule changes to your links, and more! Jelly URL is an all-in-one tool to create and manage links.

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Веб-сайт: jellyurl.com

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