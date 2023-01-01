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kalaksi

kalaksi

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Веб-сайт: kalaksi.com

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Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Новая социальная сеть для более открытого Интернета, основанная на синдицированных каналах. Как это работает? У каждого пользователя есть своя калакси — место, где можно создавать планеты. Планеты действуют как временная шкала (где вы можете публиковать и повторно публиковать сообщения), так и как агрегаторы внутренних и внешних каналов. Каждая планета также экспортирует свой собственный RSS-канал, поэтому к вашему контенту можно легко получить доступ из любого места. Вы можете подписаться на планеты других пользователей, а также на стандартные каналы RSS/Atom. Новый контент будет автоматически публиковаться на подписанных планетах. Вы также можете отмечать и комментировать все публикации, создавать частные или ограниченные планеты и устанавливать дружеские отношения с другими пользователями, чтобы делиться личным контентом.

Веб-сайт: kalaksi.com

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