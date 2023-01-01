Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для kalaksi в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.
Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.
Новая социальная сеть для более открытого Интернета, основанная на синдицированных каналах.
Как это работает?
У каждого пользователя есть своя калакси — место, где можно создавать планеты.
Планеты действуют как временная шкала (где вы можете публиковать и повторно публиковать сообщения), так и как агрегаторы внутренних и внешних каналов.
Каждая планета также экспортирует свой собственный RSS-канал, поэтому к вашему контенту можно легко получить доступ из любого места.
Вы можете подписаться на планеты других пользователей, а также на стандартные каналы RSS/Atom. Новый контент будет автоматически публиковаться на подписанных планетах.
Вы также можете отмечать и комментировать все публикации, создавать частные или ограниченные планеты и устанавливать дружеские отношения с другими пользователями, чтобы делиться личным контентом.
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