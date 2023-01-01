WebCatalog
RSS.app

RSS.app

rss.app

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для RSS.app в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Источник №1 RSS-каналов, содержащий информацию, которая вас волнует. Получайте RSS-каналы практически с любой веб-страницы.

Веб-сайт: rss.app

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением RSS.app, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Feedspot

Feedspot

feedspot.com

Post

Post

post.news

FeedPress

FeedPress

app.feedpress.com

Nextcloud News

Nextcloud News

nextcloud.github.io

ZeroTier

ZeroTier

my.zerotier.com

Sky Ticket

Sky Ticket

skyticket.sky.de

Cortado

Cortado

cortadomail.com

LinkPreview

LinkPreview

my.linkpreview.net

Bupa

Bupa

bupa.co.uk

RSS Brain

RSS Brain

app.rssbrain.com

PetGuide.com

PetGuide.com

petguide.com

Class Central

Class Central

classcentral.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности