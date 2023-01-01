Nextcloud News

News — это приложение для Nextcloud, которое можно установить из официального магазина приложений. Новости предлагают пользователю программу чтения каналов RSS/Atom и могут использоваться для подписки на несколько каналов, которые автоматически обновляются в фоновом режиме. Кроме того, новости предлагают REST-API, который позволяет клиентам синхронизироваться с новостями.

Веб-сайт: nextcloud.github.io

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