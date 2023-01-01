Feedburner, Inc. — это служба управления веб-каналами, предназначенная в первую очередь для монетизации RSS-каналов, в первую очередь путем вставки в них целевой рекламы. Она была основана в 2004 году и приобретена Google в 2007 году.

Веб-сайт: feedburner.google.com

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