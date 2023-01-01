FreshBooks — это бухгалтерское программное обеспечение, разработанное компанией 2ndSite Inc., в первую очередь предназначенное для малого и среднего бизнеса. Это веб-модель программного обеспечения как услуги (SaaS), доступ к которой можно получить через настольный компьютер или мобильное устройство. Компания была основана в 2003 году и базируется в Торонто, Канада.

Веб-сайт: freshbooks.com

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