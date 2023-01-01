QuickBooks Online

QuickBooks — это пакет программного обеспечения для бухгалтерского учета, разработанный и продаваемый компанией Intuit. Продукты QuickBooks ориентированы в основном на малый и средний бизнес и предлагают локальные бухгалтерские приложения, а также облачные версии, которые принимают бизнес-платежи, управляют счетами и оплачивают их, а также выполняют функции расчета заработной платы.

Веб-сайт: intuit.com

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