CritSend is the solution for your deliverability issues. Founded in 2007, CritSend developed the first service to face the deliverability challenge of transactional emails. CritSend's goal: Facilitating the delivery of emails in your clients’ inbox. Aware of deliverability challenges, CritSend decided to offer you a complete service to face them.

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Веб-сайт: critsend.com

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