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Программное обеспечение для транзакционной электронной почты - Самые популярные приложения

Программное обеспечение для транзакционной электронной почты автоматизирует отправку электронных писем на основе заранее определенных действий получателей. Эти инструменты необходимы компаниям для взаимодействия со своими клиентами, обеспечивая своевременное и персонализированное общение. Примеры включают приветственные электронные письма для новых учетных записей в социальных сетях, подтверждения заказов для транзакций электронной торговли или подтверждения подписки на информационные бюллетени. Программное обеспечение для транзакционной электронной почты играет жизненно важную роль в удержании клиентов, продажах, маркетинге и связях с общественностью, доставляя соответствующий контент в нужное время. Ключевые особенности программного обеспечения для транзакционной электронной почты включают в себя: * Инструменты автоматического ответа по электронной почте: позволяют автоматически отправлять электронные письма, вызванные определенными действиями или событиями. * Триггеры на основе действий: позволяет автоматически отправлять электронные письма в ответ на действия пользователя или системные события. * Настройка и персонализация: предоставляет возможность персонализировать электронные письма с динамическим содержимым, адаптированным для каждого получателя. * Интеграция с бизнес-программным обеспечением: синхронизируется с различными бизнес-инструментами, такими как CRM-системы, платформы электронного маркетинга и платформы электронной коммерции, для использования данных о клиентах и ​​максимальной эффективности. * Администрирование и аналитика: предлагает административные инструменты для мониторинга и отслеживания доставки электронной почты, показателей открытия, рейтинга кликов и других соответствующих показателей для оценки эффективности кампаний по электронной почте. Программное обеспечение для транзакционной электронной почты оптимизирует процессы связи, улучшает качество обслуживания клиентов и повышает эффективность работы предприятий в различных отраслях.

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AWS Console

AWS Console

amazon.com

Amazon Web Services (AWS) — дочерняя компания Amazon, предоставляющая платформы облачных вычислений и API по требованию частным лицам, компаниям и правительствам на основе дозированной оплаты по мере использования. Эти веб-сервисы облачных вычислений предоставляют разнообразную базовую абстрактную т...

Mailchimp

Mailchimp

mailchimp.com

Mailchimp — американская платформа автоматизации маркетинга и служба электронного маркетинга. Платформа является торговым названием ее оператора Rocket Science Group, американской компании, основанной в 2001 году Беном Честнатом и Марком Армстронгом, к которой позднее присоединился Дэн Курзиус. «Mai...

Brevo

Brevo

brevo.com

Brevo (ранее Sendinblue) помогает вам развивать ваш бизнес. Выстраивайте отношения с клиентами с помощью электронной почты, SMS, чата и т. д. Используйте те инструменты, которые вам нужны, когда они вам нужны. Попробуйте бесплатно.

SendGrid

SendGrid

sendgrid.com

SendGrid (также известный как Twilio SendGrid) — это платформа для общения с клиентами, расположенная в Денвере, штат Колорадо, для транзакционной и маркетинговой электронной почты. Компания была основана Исааком Салданой, Хосе Лопесом и Тимом Дженкинсом в 2009 году и развивалась в рамках программы ...

GetResponse

GetResponse

getresponse.com

GetResponse предлагает онлайн-платформу для программного обеспечения для электронного маркетинга, создания целевых страниц, хостинга вебинаров и многого другого. Попробуйте 30 дней бесплатно без кредитной карты!

Oracle Cloud Infrastructure

Oracle Cloud Infrastructure

oracle.com

Oracle Cloud — это услуга облачных вычислений, предлагаемая корпорацией Oracle, предоставляющая серверы, хранилище, сеть, приложения и услуги через глобальную сеть центров обработки данных, управляемых корпорацией Oracle. Компания позволяет предоставлять эти услуги по требованию через Интернет.

Mailtrap

Mailtrap

mailtrap.io

Проверяйте и отлаживайте образцы своих электронных писем, прежде чем доставлять их клиентам.

SendPulse

SendPulse

sendpulse.com

Автоматизируйте свой маркетинг и объедините все каналы доставки на одной платформе: электронную почту, push-уведомления, SMS, Viber. © 2021

Emma

Emma

myemma.com

Простой и удобный для вас маркетинг по электронной почте, по сути, ваш лучший друг. Лучшие друзья облегчают отношения. Они подбадривают вас и приходят в трудные времена. Именно это и делает Эмма — для вашей электронной почты.

Postmark

Postmark

postmarkapp.com

Postmark доставляет транзакционную электронную почту клиентам всегда вовремя.

HelpCrunch

HelpCrunch

helpcrunch.com

Масштабируйте свою поддержку, маркетинг и продажи с помощью универсального набора инструментов HelpCrunch — все, что вам нужно, теперь в одном месте.

Omnisend

Omnisend

omnisend.com

Электронный маркетинг в электронной коммерции, автоматические электронные письма и SMS — переключитесь на Omnisend и увеличьте свои продажи без увеличения рабочей нагрузки.

Mailgun

Mailgun

mailgun.com

Мощные API-интерфейсы транзакционной электронной почты, которые позволяют отправлять, получать и отслеживать электронные письма, созданные с учетом требований разработчиков. Узнайте больше сегодня!

Mailjet

Mailjet

mailjet.com

Оптимизируйте работу с электронной почтой и увеличьте продажи с помощью Mailjet. Мы обслуживаем все ваши потребности в электронной почте и SMS с помощью одного простого и мощного сервиса.

Campaign Monitor

Campaign Monitor

createsend.com

Добейтесь результатов с помощью незабываемого электронного маркетинга. Общение с вашей аудиторией никогда не было таким простым благодаря простым инструментам электронного маркетинга и автоматизации Campaign Monitor.

Zoho ZeptoMail

Zoho ZeptoMail

zoho.com

Служба транзакционной электронной почты: гарантированная и мгновенная доставка Ваши транзакционные электронные письма содержат важную информацию. ZeptoMail — это надежный и безопасный сервис, который мгновенно доставляет важные электронные письма. Благодаря высокоскоростной доставке и удобному разм...

Customer.io

Customer.io

customer.io

Запускайте электронную почту, push-уведомления, SMS, веб-перехватчики и многое другое с помощью Customer.io. Получите контроль над поведенческими данными, чтобы персонализировать общение с клиентами и повысить вовлеченность. Начните бесплатно.

Sender

Sender

sender.net

Постройте мост между вашими списками адресов электронной почты и доходами. Sender дает вам возможность быстро и легко поддерживать связь с клиентами и развивать свой бизнес, тратя при этом гораздо меньше.

SparkPost

SparkPost

developers.sparkpost.com

Первая в мире платформа прогнозного анализа электронной почты, помогающая брендам прогнозировать и оптимизировать производительность электронной почты с беспрецедентной прозрачностью данных.

MoEngage

MoEngage

moengage.com

MoEngage — это комплексное решение, включающее мощную аналитику клиентов, автоматическое межканальное взаимодействие и персонализацию на основе искусственного интеллекта.

Courier

Courier

courier.com

Courier – это самый разумный способ создания и доставки уведомлений. Спроектируйте один раз и доставляйте по любому каналу — электронной почте, Slack, SMS, push-уведомлениям и другим каналам — через один API.

Helpmonks

Helpmonks

helpmonks.com

Откройте для себя универсальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для вашей команды обслуживания клиентов, с инструментами для улучшения качества обслуживания клиентов. Узнать больше!

dotdigital

dotdigital

dotdigital.com

Посмотрите, как универсальная платформа dotdigital позволяет создавать средства автоматизации маркетинга для привлечения ваших контактов с помощью электронной почты, SMS, социальных сетей, push-уведомлений и целевых страниц.

Knock

Knock

knock.app

Инфраструктура уведомлений для разработчиков. Knock — это гибкая и надежная инфраструктура уведомлений, которая может масштабироваться вместе с вами.

MailerSend

MailerSend

mailersend.com

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Jango Mail

Jango Mail

jangomail.com

ДжангоПочта. Развертывание электронной почты на уровне предприятия. Ваша электронная почта по-своему. Живая поддержка. Отчетность в режиме реального времени. 888-465-2646.

MailUp

MailUp

mailup.com

MailUp — это комплексное решение для доставки электронной почты и SMS, которое сочетает в себе мощные инструменты электронного маркетинга с ретрансляцией SMTP и плагинами для систем электронной коммерции, CRM и CMS.

Big Mailer

Big Mailer

bigmailer.io

Доступная платформа электронного маркетинга — массовая рассылка + капельное + транзакционное — бесплатно до 1000 контактов. BigMailer поддерживает все основные типы рассылок по электронной почте — массовые, автоматические, капельные, автоответчики, RSS на электронную почту и транзакционные — и позво...

WebEngage

WebEngage

webengage.com

WebEngage — это полнофункциональная операционная система для удержания клиентов, которая упрощает взаимодействие с клиентами для более чем 800 брендов по всему миру. Платформа позволяет компаниям строить персонализированные и значимые отношения со своими пользователями по различным цифровым каналам....

Elastic Email

Elastic Email

elasticemail.com

Elastic Email — это маркетинговая платформа, построенная на самом экономичном механизме доставки. Присоединяйтесь к десяткам тысяч компаний, которые уже рассылают свои электронные письма!

Act-On

Act-On

act-on.com

Платформа автоматизации маркетинга, специализирующаяся на B2B, B2C и электронном маркетинге, созданная для удовлетворения реальных потребностей современного бизнеса.

SuprSend

SuprSend

suprsend.com

SuprSend — это мощная инфраструктура уведомлений, которая оптимизирует уведомления о ваших продуктах с помощью подхода, ориентированного на API. Создавайте и доставляйте уведомления о транзакциях, cron и взаимодействиях по нескольким каналам с помощью единого API уведомлений. Что вы получаете с Supr...

Mailsoftly

Mailsoftly

mailsoftly.com

Mailsoftly — это бесплатный инструмент электронного маркетинга, предназначенный для отправки персонализированных электронных писем и информационных бюллетеней вашим контактам. Мы гарантируем успех вашего электронного маркетинга. С этой целью мы предлагаем бесплатную поддержку клиентов и консультации...

Transpond

Transpond

transpond.io

Попробуйте Transpond — простой в использовании маркетинговый пакет. Создавайте выдающиеся сообщения для отправки своим клиентам и развивайте свой бизнес.

ClickSend

ClickSend

clicksend.com

Общайтесь со своими клиентами и сотрудниками с помощью SMS, голосовой связи, электронной почты, мультимедийных материалов, прямой почтовой рассылки и т. д. с помощью ClickSend. От одного до масштабируемого с помощью веб-приложения, API или интеграции.

Tarvent

Tarvent

tarvent.com

Tarvent — это решение для автоматизации маркетинга и электронного маркетинга, созданное для быстрорастущих малых предприятий с ограниченным бюджетом. Наша цель — предоставить функции корпоративного уровня некоторых наших крупнейших конкурентов по цене, которую каждый может себе позволить. В большинс...

Magnews

Magnews

magnews.it

Magnews — это универсальное решение для управления путешествием клиента и повышения ценности клиента, от общего определения стратегии до отдельных действий и реализации кампании, начиная с проектирования путешествия в непрерывном цикле измерений и улучшений. Magnews дает возможность командам маркети...

Netcore Cloud

Netcore Cloud

netcorecloud.com

Платформа взаимодействия с клиентами и взаимодействия с клиентами Netcore Cloud (ранее известная как Netcore Smartech) — это универсальная платформа для роста, которая позволяет маркетологам, менеджерам по развитию и менеджерам по продуктам вести эффективный диалог с клиентами через несколько точек ...

Emarsys

Emarsys

emarsys.com

Emarsys, теперь компания SAP, предоставляет лидерам цифрового маркетинга и владельцам бизнеса единственную омниканальную платформу взаимодействия с клиентами, созданную для ускорения бизнес-результатов. Благодаря быстрому согласованию желаемых бизнес-результатов с проверенными омниканальными стратег...

SMTP.com

SMTP.com

smtp.com

SMTP.com — это решение премиум-класса для доставки и ретрансляции электронной почты, которое позволяет без труда отправлять и отслеживать большие объемы электронных писем.

SMTP2GO

SMTP2GO

smtp2go.com

SMTP2GO — это масштабируемое и надежное решение для доставки электронной почты. Серверы по всему миру, надежный API и мощные средства отчетности отличают нас. Попробуйте наш бесплатный план!

Mailmodo

Mailmodo

mailmodo.com

Не получаете достаточного количества конверсий? Используйте эти лучшие идеи для работы с электронной почтой для каждой отрасли, чтобы привлекать, развивать и превращать потенциальных клиентов в платежеспособных клиентов.

sendwithus

sendwithus

sendwithus.com

Sendwithus помогает небольшим командам управлять транзакционными электронными письмами за пределами исходного кода, что приводит к оптимизации рабочих процессов и созданию фирменных писем.

Maropost

Maropost

maropost.com

Маркетинг по электронной почте, SMS, мобильные устройства, путешествия и электронная коммерция — все инструменты для масштабирования и упрощения способов подключения, продвижения и продаж вашим клиентам!

CritSend

CritSend

critsend.com

CritSend — это решение ваших проблем с доставляемостью. Основанная в 2007 году, компания CritSend разработала первый сервис, решающий проблему доставляемости транзакционных электронных писем. Цель CritSend: облегчить доставку электронных писем в почтовый ящик ваших клиентов. Осознавая проблемы с ...

rapidmail

rapidmail

rapidmail.com

Любой может создавать и отправлять успешные информационные бюллетени с помощью Rapidmail. Простая в использовании, надежная доставка и полное соответствие GDPR, вы сможете отправлять современные информационные бюллетени без специальных знаний в области маркетинга. Присоединяйтесь к более чем 200 00...

Primailer

Primailer

primailer.com

Хотите развивать бизнес с помощью электронного маркетинга. Тогда PRIMAILER для вас, где можно отправлять электронные письма и проводить кампании массовой рассылки, ориентированные на результат. Создавайте массовые электронные письма за простые шаги и увеличивайте продажи с помощью лучшего поставщик...

AhaSend

AhaSend

ahasend.com

AhaSend — независимый поставщик услуг электронной почты (ESP), специализирующийся на транзакционных электронных письмах. Услуги AhaSend созданы для обеспечения надежной и эффективной доставки ваших транзакционных электронных писем. Другие ESP помещают вас в скобки или взимают плату за количество по...

Turbosmtp

Turbosmtp

serversmtp.com

TurboSMTP — это надежный и многофункциональный сервис SMTP (простой протокол передачи почты), предназначенный для оптимизации доставки электронной почты как для предприятий, так и для частных лиц. С помощью TurboSMTP пользователи могут отправлять электронные письма эффективно и безопасно, гарантируя...

Freshmarketer

Freshmarketer

freshmarketer.com

Freshmarketer помогает маркетинговым командам обеспечивать более персонализированное обслуживание клиентов в каждой точке их жизненного цикла. Получите представление о поведении и вовлеченности вашей аудитории, чтобы создать уникальный покупательский опыт. Вы можете автоматизировать общение с посет...

Doppler Relay

Doppler Relay

dopplerrelay.com

Doppler Relay — это служба транзакционной электронной почты, которая гарантирует получение ваших транзакционных писем и позволяет вам получить доступ к подробной аналитике в режиме реального времени. Отправка прикрепленных файлов, счетов-фактур, выписок по картам и сброс пароля еще никогда не была т...

edrone

edrone

edrone.me

edrone, автономное облако электронной коммерции, — это первая электронная CRM, разработанная для электронной коммерции. edrone предоставляет передовые решения для автоматизации маркетинга, основанные на своих алгоритмах, которые легко установить (Plug'n'Play). Цель edrone — помочь понять поведение к...

Mailazy

Mailazy

mailazy.com

Mailazy — это платформа транзакционной электронной почты, которая удовлетворяет требованиям для таких случаев использования, как электронные письма для сброса пароля, электронные письма OTP, приветственные электронные письма и т. д. Платформа Mailazy помогает вам беспрепятственно отправлять транзакц...

Routee

Routee

routee.net

Routee — ведущий поставщик облачных коммуникаций, который проектирует, разрабатывает и распространяет передовые решения для автоматизации через Интернет и API. Благодаря своей надежной платформе и масштабируемому API он помогает корпорациям, предприятиям розничной торговли и поставщикам услуг по все...

SocketLabs

SocketLabs

socketlabs.com

Электронная почта — это то, что мы делаем. Обеспечение доставки ваших сообщений является нашим главным приоритетом. Наше обещание — это исключительное обслуживание. Мы потратили более 15 лет на совершенствование искусства и науки простой и надежной доставки вашей электронной почты. Независимо от раз...

Kasplo

Kasplo

kasplo.com

Программное обеспечение Kasplo для электронного маркетинга создано для оптимальной производительности и масштабируемости. Испытайте мощное удержание клиентов, жизненный цикл и конверсию.

Waypoint

Waypoint

usewaypoint.com

Waypoint — это платформа электронной почты и API. Команды разработчиков программного обеспечения используют Waypoint для создания, координации и мониторинга уведомлений по электронной почте.

SMTPServer

SMTPServer

smtpserver.com

SMTPServer — это единственная универсальная платформа цифрового маркетинга, которая позволяет предприятиям B2B и B2C, продавцам электронной коммерции и агентствам развивать отношения с клиентами посредством цифровых маркетинговых кампаний, обмена транзакционными сообщениями и автоматизации маркетинг...

Sidemail

Sidemail

sidemail.io

Новая платформа электронной почты для вашего SaaS И вот почему: легко создавайте, интегрируйте, отправляйте, автоматизируйте и анализируйте свои электронные письма. Sidemail поставляется с набором шаблонов для любого сценария и функциональности, которые позволят вам приступить к работе за считанные...

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