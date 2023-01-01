Google AdSense — это программа Google, с помощью которой издатели веб-сайтов в сети содержательных сайтов Google размещают текстовые, изображения, видео или интерактивные мультимедийные рекламные объявления, ориентированные на содержимое и аудиторию сайта. Эти рекламные объявления администрируются, сортируются и поддерживаются Google.

Веб-сайт: google.com

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