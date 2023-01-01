Bibliogram — это веб-сайт, который берет данные из просмотров общедоступного профиля Instagram и помещает их на более дружелюбную страницу, которая загружается быстрее, предоставляет загружаемые изображения, исключает рекламу, генерирует RSS-каналы и не призывает вас зарегистрироваться. См. пример.

Веб-сайт: bibliogram.art

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