WebCatalog
PageSpeed Insights

PageSpeed Insights

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Использовать веб-приложение

Веб-сайт: pagespeed.web.dev

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для PageSpeed Insights в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

PageSpeed ​​Insights анализирует содержимое веб-страницы, а затем генерирует предложения по ускорению этой страницы. См. документацию PageSpeed ​​Insights и примечания к выпуску.

Веб-сайт: pagespeed.web.dev

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением PageSpeed Insights, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

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