Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

PageSpeed ​​Insights анализирует содержимое веб-страницы, а затем генерирует предложения по ускорению этой страницы. См. документацию PageSpeed ​​Insights и примечания к выпуску.

Веб-сайт: pagespeed.web.dev

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением PageSpeed Insights, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.