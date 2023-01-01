Plurk () — бесплатная служба социальных сетей и микроблогов, которая позволяет пользователям отправлять обновления (также известные как plurks) посредством коротких сообщений или ссылок, длина которых может достигать 360 текстовых символов (по состоянию на 28 декабря 2016 г., немедленно). до этого ограничение составляло 210, что было увеличено по сравнению с первоначальным ограничением в 140). Затем обновления отображаются на домашней странице пользователя с использованием временной шкалы, на которой перечислены все полученные обновления в хронологическом порядке и доставлены другим пользователям, выбравшим чтобы получить их. Уникальной особенностью его временной шкалы является горизонтальная прокрутка, которая отличается от любых других популярных социальных сетей или веб-сайтов микроблогов, таких как Twitter или Facebook, где пользователи могут видеть больше сообщений, идущих горизонтально по экрану, с предыдущими пролистываниями справа. В каждом потоке под временной шкалой отображаются временные метки и счетчик количества ответов; в теме может быть от 300 до тысячи ответов. Пользователи могут отвечать на обновления других пользователей из своей ленты через веб-сайт Plurk.com, отправляя личные или мгновенные сообщения, а также отправляя текстовые сообщения через совместимые сторонние приложения.

Веб-сайт: plurk.com

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