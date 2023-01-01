WebCatalog
Koo

Koo

kooapp.com

Использовать веб-приложение

Еще не установили WebCatalog? Скачайте WebCatalog.

Упростите использование — скачайте компьютерное приложение для Koo в WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск приложений в окнах без лишних элементов и со множеством улучшений.

Управление аккаунтами и переход между ними без переключения браузеров.

Веб-приложения можно закрепить в строке меню (области уведомлений) для быстрого доступа с помощью сочетаний клавиш.

Можно выбрать приложение как почтовый клиент по умолчанию, распределить окна, настроить уведомления и многое другое!

Блокировка приложений с помощью Touch ID, когда вы не за ПК.

Блокировка рекламы, защита личных данных от трекеров и ускорение работы веб-сайтов.

Koo — это глобальная платформа микроблогов, в которой работают более 50 миллионов пользователей из более чем 100 стран. Это дает людям возможность выражать свои мысли на языке по своему выбору. Здесь собраны социальные новости и обновления от миллионов людей.

Веб-сайт: kooapp.com

Отказ от ответственности: платформа WebCatalog не аффилирована и не связана с приложением Koo, не авторизована и не рекомендуется им и не имеет никакого формального отношения к нему. Все названия продуктов, логотипы и бренды являются собственностью соответствующих владельцев.

Вам также может понравиться

Plurk

Plurk

plurk.com

Transparent Language

Transparent Language

transparent.com

Route

Route

app.route.com

BetterMe

BetterMe

app.betterme.world

HiNative

HiNative

hinative.com

Thesaurus.com

Thesaurus.com

thesaurus.com

365Scores

365Scores

365scores.com

Moco

Moco

mocospace.com

Worldpackers

Worldpackers

worldpackers.com

Tealfeed

Tealfeed

tealfeed.com

TrueCoach

TrueCoach

app.truecoach.co

Yandex Music

Yandex Music

music.yandex.com

    Продукт

    Поддержка

    Компания

    Юридическая информация

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Мы применяем файлы cookie для обеспечения работы и улучшения наших веб-сайтов. Используя наши сайты, вы соглашаетесь на применение файлов cookie.

    Политика конфиденциальности