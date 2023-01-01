Yandex Music

Яндекс Музыка — сервис потоковой передачи музыки, разработанный Яндексом. Пользователи выбирают музыкальные композиции, альбомы, сборники музыкальных треков для потоковой передачи на свое устройство по требованию и получают персональные рекомендации. Сервис также доступен в виде мобильного приложения с версиями, совместимыми с iOS, Android. Услуга доступна в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Израиле, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, России, Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. Подписку можно оплатить только в поддерживаемых выше странах, но в этом случае услуга будет доступна во всех остальных странах. По состоянию на октябрь 2017 года в Яндекс Музыке было доступно более 40 миллионов музыкальных треков. Около 20 миллионов человек пользуются сервисом хотя бы раз в месяц. Самая популярная функция Яндекс.Музыки — умные плейлисты, которые обновляются ежедневно для каждого пользователя и включают в себя недавно прослушанные треки, музыку, похожую на любимую, а также разнообразные треки, основанные на на вкус пользователя.

Веб-сайт: music.yandex.com

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